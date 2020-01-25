Причиной стрельбы в Германии могла стать семейная драма

Семейная драма могла стать причиной стрельбы в Германии, сообщает издание Bild. Предполагаемого преступника полиция уже задержала. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку. Как отмечает издание, жертвами напавшего мужчины были его родственники. Погибли шесть человек, есть раненые.