Экс-главу управления транспорта Хабаровска задержали за взятку

При попытке уехать в Китай задержан бывший начальник управления транспорта мэрии Хабаровска Сергей Суковатый, находившийся в федеральном розыске.

«Суковатый задержан и доставлен в Хабаровск, – сообщил источник в правоохранительных органах. - Сначала он будет помещен в ИВС, а потом суд изберет ему меру пресечения».

Чиновник подозревается в том, что в 2017 году получил от руководителя крупнейшей в регионе компании-перевозчика ООО «Васильев» Юрия Васильева завуалированную взятку в особо крупном размере. Гражданской жене Васильева продали автомобиль Toyota по цене, завышенной на более чем 2 млн рублей.

Напомним, в отношении Юрия Васильева 27 декабря возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». Он находится в СИЗО, передает ИА «Хабаровский край сегодня». Сергей Суковатый не работает в администрации Хабаровска с июля 2019 года.

«Мой клиент Юрий Васильев обвинение категорически отрицает. По его словам, он не знал, что стоимость автомобиля, который хотела купить его жена, на 2 млн рублей превышает рыночную, и просто уступил ее просьбе. Сам он, по его словам, никаких сделок при этом не проводил», — заявил ранее адвокат задержанного Михаил Слепцов.