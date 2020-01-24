Подозреваемых в разрушении ледового городка задержали в Благовещенске

Полиция Благовещенска возбудила дело о вандализме в отношении двух амурчан, которые повредили и уничтожили часть фигур ледового городка. Молодого человека и девушку 2000 года рождения накануне задержали полицейские, информирует управление МВД России по Амурской области.

Сообщение о разрушении 17 из 36 ледовых фигур на площади Ленина поступило в полицию утром 23 января. Большинство из них восстановлению не подлежит, отмечает asn24.ru. Задержанные признались в содеянном, свои действия объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

Как стало известно 9 января, в Биробиджане обрушилась ледовая скульптура, установленная в снежном городке на площади Ленина. Это произошло на глазах сотрудников полиции, которые патрулировали объект. В областном управлении МВД пояснили, что скульптура была повреждена именно техногенными факторами, возможно, из-за сильных морозов.