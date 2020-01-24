ХК «Авангард» уволил бившего игроков детской команды тренера

Омский «Авангард» уволил тренера хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева после внутренней проверки инцидента, связанного с жестоким обращением с хоккеистами 2010 года рождения, сообщает 24 января пресс-служба клуба.

Ранее в Сети появилось видео, на котором тренер наносит удары детям клюшкой по голове во время тренировки.

«Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения», — говорится в заявлении.

Пресс-служба подчеркнула, что у «Авангарда» существует этический кодекс, предполагающий проявление от наставников уважения, заботы и внимания в отношении воспитанников клуба.

«Главной целью работы с детьми в нашей академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат», — подчеркнули в клубе.

Кроме того, представители «Авангарда» пообещали провести разъяснительную работу с тренерским штабом и в будущем предотвращать подобные инциденты.

В ноябре тренер спортивной секции по кудо в подмосковном Наро-Фоминске наказал ребенка ударом ноги по голове.