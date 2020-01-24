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Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

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Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.

В правительстве отметили, что российским законодательством предусматривается возможность установления дополнительных выплат и надбавок в зависимости от сложности, объема и важности задач для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), военнослужащим и сотрудникам Росгвардии.

«Сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Росгвардии в том числе обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Ранее, 12 января, стало известно, что правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры труда учителей.

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