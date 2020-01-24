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Пьяный мужчина в Якутии вломился в чужую квартиру и заснул

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Жительница из сел Усть-Алданского района Якутии обратилась в полицию из-за истории, напоминающей сюжет фильма «Ирония судьбы, или с легким паром». Женщина обнаружила у себя дома взломанную дверь и спящего парня.

Выяснилось, что 21-летний подозреваемый состоит в отношениях с подругой потерпевшей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Молодой человек поссорился со своей девушкой, выпил алкоголь и решил поговорить с ней. Будучи уверенным, что возлюбленная находится у своей подруги, он отправился туда. Дверь никто не открыл, поэтому пьяный мужчина разозлился и вышиб плечом дверь квартиры. Ни обнаружив ни свою девушку, ни хозяйку, он просто заснул. Возбуждено уголовное по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

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