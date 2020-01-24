МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Главное управление МВД России по Красноярскому краю 24 января на своем официальном сайте опубликовало видео задержания организаторов студии в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.

В двухминутном ролике показывается, как сотрудники правоохранительных органов входят в квартиру, где на полу и кроватях спят полуголые люди. В процессе обыска были обнаружены свернуты в трубочку купюры номиналом 100 и 500 рублей. Также оперативники изъяли флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, 28 сотовых телефонов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, используя фото- и видеоаппаратуру (в том числе веб-камеру, имеющую выход в Сеть), осуществлял съемку несовершеннолетней девушки 2003 года рождения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ч.1 ст. 242.2 УК РФ). Также сообщается, что установлены личности 10 девушек, которые принимали участие в съемке порнографии. Подозреваемые арестованы на два месяца.

Ранее, 13 декабря петрозаводский городской суд продлил до 25 марта 2020 года арест главе карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении детской порнографии.