Аэропорт Шереметьево после смерти кошек начал служебное расследование

Московский аэропорт Шереметьево начал расследование из-за гибели двух кошек во время транспортировки после рейса Нью-Йорк - Москва. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», — говорится в заявлении.

В пресс-службе также отметили, что оператор «Шереметьево Хэндлинг», представители которого в тот же день контактировали с пассажиром, выразил готовность детально разобраться в ситуации и принять меры по ее урегулированию.

«В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными. <...> Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк–Москва и предпримет всё необходимое для урегулирования ситуации», — отметили в аэропорту, добавив, что виновные сотрудники понесут наказание.

Инцидент произошел 22 января, ответственность за него несет компания «Шереметьево Хендлинг», осуществляющая обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту.

Ранее в этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков. Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение.