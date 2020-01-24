Два человека пострадали из-за землетрясения в Турции

По меньшей мере два человека получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом 24 января сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами по всей стране. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены четыре-пять зданий», — приводит его слова NTV.

По данным посольства РФ в стране, россиян среди пострадавших нет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.