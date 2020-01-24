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На Украине предложили запретить символы СС и героизацию нацистов

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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В Верховную раду Украины 23 января внесен законопроект о запрете нацистской символики, героизации нацистов и их пособников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте рады.

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Предлагается запретить использование символики Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии (НСДАП), военизированных формирований СС, политической полиции гестапо и других нацистских организаций. Также предлагается запретить присвоение географическим объектов названий указанных формирований, а также имена их членов.

«Национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим признается в Украине преступным и таким, который осуществлял политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, казней, смертей, пыток, использования принудительного труда и других форм массового физического террора, преследований по расовым, этническим мотивам», — говорится в проекте закона.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. В рамках исполнения нормативного акта власти страны переименовали 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц, демонтировали 2,5 тыс. монументов, в том числе 1,5 тыс. памятников российскому революционеру Владимиру Ленину.

В мае того же года был подписан закон о героизации запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), которая была создана как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН). Ее деятельность была признана Киевом борьбой за независимость страны.

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