Джонсон подписал соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе торжественной церемонии подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом 24 января сообщает The Telegraph.

«Мы наконец можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего замечательного Соединенного Королевства и одновременно строящим крепкие новые отношения с Евросоюзом, основанные на дружбе и равенстве», — заявил британский премьер во время подписания соглашения.

Ранее в этот же день соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза одобрили главы Еврокомиссии и Евросовета.

Накануне комитет Европарламента по конституционным делам на экстренном заседании поддержал соглашение о Brexit. Отмечалось, что ЕС завершит ратификацию документа после голосования Европарламента 29 января на пленарном заседании.

Ранее в тот же день королева Елизавета II подписала билль о Brexit, после чего он приобрел статус закона. Сам Brexit намечен на 31 января. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами. До этого законопроект, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

15 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания покинет союз через две недели . Она также рассказала, что переговоры о торговом договоре сторон после Brexit могут начаться уже в конце февраля – начале марта, продолжатся до конца года, после чего должны быть ратифицированы.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания английских слов Britain — Британия и Exit — выход).