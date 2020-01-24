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Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

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Фото: IZ.RU
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Водитель фуры, намеренно перекрывший улицу в центре Москвы из-за невыплаты зарплаты, получил часть выплат в размере 41 тыс. рублей. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Роструда.

«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выдать ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей», — передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 24 января на Бауманской улице. Водитель грузовика поставил машину под окнами транспортной компании, в которой работал, поперек проезжей части, перекрыв движение автомобилей и трамваев. Таким образом мужчина потребовал выплатить ему долги по заработной плате.

Работодателем этого водителя является ООО «Транспортные технологии», зарегистрировано в Ростовской области. Инспекцией труда была инициирована проверка. По факту невыплаты зарплаты водителю столичные следователи начали проверку.

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