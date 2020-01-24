Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР

Ростуризм рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом 24 января сообщается на сайте ведомства.

«Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму также перечислило меры предосторожности, которые необходимо соблюдать россиянам, находящимся в Китае, чтобы избежать угрозы распространения коронавируса.

«Принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)», — подчеркнули в ведомстве.

Также Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туристических путевок в КНР. В ведомстве указали на «безусловное право» туристов требовать расторжения договора или изменения его условий «в связи с существенным изменением обстоятельств».

Ранее в этот же день Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским туристам вместо Китая другие страны из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25. Однако по информации South China Morning Post, инфицированы уже более 900 человек и 26 скончались. Как отмечает «Газета.ру», в КНР начали строительство специальной больницы для зараженных коронавирусом.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса.