Класс с изучением эвенкийского языка появится в одной из школ Якутска

Первый класс с преподаванием эвенкийского языка откроют в якутской школе № 26 в новом учебном году-2020/21. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в городской администрации.

Основная образовательная программа будет реализовываться на русском и эвенкийском языках. Учебные предметы будут преподаваться на русском языке, кроме родного (эвенкийского) языка и литературного чтения на родном языке. Управление образования города дополнительно изучает вопросы открытия еще одного аналогичного 1-го класса.

Эвенкийский язык распространен на территории Восточной Сибири — от левобережья Енисея до острова Сахалин (4,8 тыс. человек), а также на севере Китая (около 9 тыс. человек, в том числе солоны). Наряду с эвенским и негидальским языками относится к северной группе тунгусо-маньчжурских языков. Преподается в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске, Хабаровске, Улан-Удэ и национальных педучилищах в Игарке, Николаевске-на-Амуре.