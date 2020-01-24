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11 человек погибли при обстрелах боевиками сирийского Алеппо

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Фото: Global Look Press/Mouneb Taim/ZUMAPRESS
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11 человек погибли, 30 получили ранения в ходе обстрелов боевиками сирийского города Алеппо. Такие данные в пятницу, 24 января, привел руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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В атаковавшем правительственную армию отряде было около 70 человек. При поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами они попытались выбить сирийские войска с позиций. Атака была отражена, потерпевшие неудачу боевики начали обстреливать город, в результате чего погибли и пострадали люди, в том числе мирные жители.

Боренков подчеркнул, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 115 обстрелов, этот показатель можно назвать беспрецедентным.

Накануне центр примирения сообщил, что в ходе атаки в Идлибе в ночь на 23 января потери правительственных войск составили 40 человек убитыми и до 80 — ранеными. При этом уничтожено семь бандитов, девять — ранено.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 00:01 12 января. Ранее сообщалось о действии режима прекращения огня в этом регионе с 14:00 9 января. В тот же день в центре по примирению также сообщали, что незаконные вооруженные формирования совершили в зоне деэскалации 16 обстрелов. Главнокомандующих этих групп призвали выйти на мирный путь решения конфликтов.

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