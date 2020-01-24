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Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

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Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV.

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«А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — заявил белорусский лидер.

По его словам, надо работать на свою страну, а потом уже на другие.

«У нас лес девать некуда, деревообработка своя, а у нас какие-то «кроношпаны» (Kronospan — международная компания, которая занимается деревообработкой. — Ред.) политику осуществляют и диктуют. Забудьте! «Кроношпан» должен рядом с ним стоять. Мы их не прессуем, мы их не унижаем», — высказал мнение Лукашенко.

Тем не менее президент отметил, что Белоруссии необходимо сохранять дружеские отношения с Россией.

«Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — подчеркнул он.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом накануне стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти.

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.

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