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Песков заявил об отсутствии конкретной даты встречи Путина и Лукашенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 января заявил, что четких дат встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко нет.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли встреча глав государств, Песков заявил, что конкретной даты на данный момент нет, передает «РИА Новости». Ранее в этот же день Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным вопросы поставки нефти и газа в Белоруссию.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом за день до этого стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти.

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.

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