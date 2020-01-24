Тренер «Динамо» назвал космическими цены на футболистов

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков считает неоправданно высокой стоимость игроков, которые могут сменить команды этой зимой. По его мнению, по этой причине очень трудно делать приобретения в зимнее трансферное окно.

«Работа идет очень непросто, поскольку цены на рынке совершенно космические. Те футболисты, которые нам интересны, стоят огромных денег. Лимит на легионеров на следующий год заставляет ориентироваться на российский рынок. При этом, скажем, выбор отечественных нападающих не столь широк, с учетом задач, которые хочет решать «Динамо», — сказал Новиков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По данным издания, бело-голубые согласовали трансфер форварда сборной России Николая Комличенко. Воспитанник «Краснодара» перейдет в московскую команду из чешского клуба «Млада Болеслав», сумма сделки оценивается в €3,5 млн.

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге изменится лимит на легионеров. Если в настоящее время он касается числа футболистов на поле — не менее 5 россиян из 11 игроков в составе, — то далее будет распространяться на количество иностранных игроков в заявке клубов — не более семи человек.

Вторую часть сезона-2019/20 после зимней паузы «Динамо» возобновит принципиальным матчем со «Спартаком». Он пройдет на арене бело-голубых в Петровском парке Москвы 29 февраля. «Домашняя встреча с самым принципиальным для нас и наших болельщиков соперником — это очень интересно. Никто не захочет уступать. Будет битва», — заметил Новиков.

«Динамо» после 19 туров РПЛ занимает 8-е место с 24 набранными очками. У «Спартака» — 22 очка и 10-я строчка в турнирной таблице чемпионата России.