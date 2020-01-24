Авария произошла на энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске

Авария на первом рабочем энергоблоке конденсационной электростанции (ГРЭС) произошла в четверг в Новочеркасске. Об этом в пятницу, 24 января, пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на сообщение в социальной сети «ВКонтакте».

«В рабочем помещении разорвало трубу, и горячий пар, находящийся в ней под невероятным давлением, устремился наружу», — говорится в публикации. Отмечается также, что в результате инцидента сломались металлические конструкции в цехе, а также была пробита кровля здания. Информации о пострадавших не поступало.

В апреле 2019 года сообщалось, что трое работников Сахалинской ГРЭС-2 погибли при пожаре в общежитии энергообъекта. Как сообщили в МЧС по региону, к приезду пожарных горел первый этаж двухэтажного здания.