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Замглавы Минэка усомнился в правомерности первой фазы сделки США и КНР

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Заместитель главы Минэкономразвития России Тимур Максимов 24 января заявил, что правомерность первой фазы торгового соглашения между США и Китаем вызывает вопросы.

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«Думаем над этим сейчас (над защитой интересов России. — Ред.). Не будем забегать вперед, выдвигать требования — это политическое решение, но там с точки зрения правомерности первой фазы этой сделки есть, конечно, вопросы. Как это будет реализовано на практике, через какие инструменты», — приводит его слова «РИА Новости».

Максимов отметил, что у Китая есть объем внутреннего спроса, который удовлетворяется за счет импорта. По его мнению, речь идет о том, чтобы «перераспределить этот объем от одних другим», и вопрос заключается в том, какими инструментами это будет сделано. В настоящий момент изучается правовая сторона вопроса, и у России «есть линейка инструментов», которые можно задействовать в этой ситуации: политические — двусторонние контакты на всех уровнях и правовые — ВТО.

«Есть ряд инструментов торговой политики. Причем у Китая где-то квоты сохранились, где-то есть возможности влиять на закупки через государственные предприятия. Если это будет сделано путем администрирования квот, путем указания предприятиям — возникнут вопросы», — добавил он.

15 января США и Китай подписали первую часть торговой сделки. Трамп отметил, что подписание сделки поспособствует стабилизации международных отношений. В свою очередь, вице-премьер КНР Лю Хэ сказал, что китайские компании будут закупать американскую продукцию с учетом конъюнктуры рынка.

24 декабря 2019 года Трамп анонсировал заключение соглашения между странами, однако детали документа оставил в секрете. Ранее прошла информация, что Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны неоднократно вводили новые пошлины.

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