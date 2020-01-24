Тренер «Спартака» Тедеско в шутку оценил готовность команды на -20%

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско подвел итог первого из трех зимних сборов команды. Стартовый этап подготовки в паузе чемпионата России-2019/20 московский клуб провел в Абу-Даби.

«Наша готовность — -20%! Конечно, хорошо работаем. Ни один тренер не скажет, что его команда трудится плохо. Я чувствую это и вижу, что парни устали. Но у нас впереди несколько выходных, а потом снова сбор. И гораздо важнее будет понять 29 февраля, насколько мы готовы», — сказал Тедеско в интервью газете «Спорт-Экспресс».

29 февраля «Спартак» возобновит сезон матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо». Он пройдет на арене бело-голубых. До этого красно-белые примут участие в турнире в Дохе (в столице Катара они сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном»), а потом будут работать в Сочи.

«Так как времени до возобновления чемпионата много, решили на каждом из сборов уделить внимание чему-то конкретному», — отметил Тедеско.

По его словам, в Абу-Даби красно-белые закладывали базу: физическую и тактическую.

«После месяца простоя, когда игроки отдыхали и, максимум, делали пробежки, надо хорошо поработать», — подчеркнул немецкий специалист, заверив, что все нагрузки для футболистов его штаб дозирует.

Также Тедеско подтвердил, что базовая тактическая схема «Спартака» — 5-3-2.

«Для нынешнего состава она подходит лучше всего, у каждого футболиста есть свое место», — сказал он. По словам тренера, сейчас команде важно иметь стабильность и наиграть конкретную систему со всеми деталями.

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками. У лидера и чемпиона РПЛ «Зенита» — 45. Красно-белые также продолжают борьбу в Кубке России, в четвертьфинале которого сыграют с ЦСКА, а в случае успеха вероятна встреча с клубом из Санкт-Петербурга.