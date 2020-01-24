Очередной этап замены лифтового оборудования стартовал в Обнинске

В Обнинске (Калужская область) стартовал очередной этап замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Работы начались в пятницу, 24 января.

В 2020 году в наукограде планируют заменить 38 лифтов в 12 домах. На эти цели из Фонда капитального ремонта направили порядка 70 млн рублей, сообщает газета «Весть».

Работы во всех домах будут проходить одновременно. Их планируется завершить в течение 1,5 месяца. После выполнения плана в городе останется заменить четыре лифта.

В 2019 году в Калужской области выполнили работы по капитальному ремонту в 424 домах общей площадью более 1 млн кв. м, в которых проживают более 48 тыс. человек. В частности, были приведены в порядок 194 кровли.