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Президент Узбекистана утвердил новый состав кабмина во главе с Ариповым

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об утверждении нового состава правительства страны под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 24 января, на официальном сайте главы государства.

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Кроме председателя правительства в указе перечислены заместители премьер-министра, главы министерств и государственных комитетов.

Ранее 22 января сообщалось, что все главы министерств Узбекистана, подавшие в отставку, сохранили свои посты в новом созыве. Исключением является только вице-премьер Ачилбай Раматов, ранее занимавший пост министра транспорта. Он не перешел в новый состав правительства в качестве министра, а его должность занял вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Элер Ганиев.

Кроме этого, бывший вице-премьер по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в новом составе правительства станет вице-премьером — председателем Госкомитета по развитию туризма.

До официального вступления в должности кандидатуры должны быть утверждены президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Правительство Узбекистана ушло в отставку 20 января в связи с началом работы кабмина нового созыва.

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