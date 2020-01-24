Единственный оставшийся знак «Ленинград» отремонтируют в 2020 году

Стелу с указателем «Ленинград» в поселке Металлострой отремонтируют в апреле 2020 года. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила газета «Петербургский дневник».

Знак находится на въезде в Петербург рядом с железнодорожной станцией Ижора. За годы стела сильно поржавела и обветшала. По документам владельца у нее нет, поэтому неясно, кто обязан ее восстанавливать. Недавно районная администрация решила взять реставрацию объекта на себя.

Власти найдут предприятие, которое укрепит конструкции, и краску. Силами молодежного совета планируется вернуть стеле былой опрятный вид. В администрации считают, что было бы правильно восстановить практически единственный сохранившийся указатель с надписью «Ленинград» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщает сайт kp.ru, это последний сохранившийся из подобных указателей. Когда-то его установили как дорожный знак на въезде в Ленинград. Такой же стоял на Приморском шоссе в районе Горской и других трассах, но их уже не осталось.

23 января сообщалось, что около 2 млрд рублей потратят на ремонт домов-памятников в Санкт-Петербурге.