Посол России в США предложил время проведения встречи «пятерки» СБ ООН

Посол России в США Анатолий Антонов предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), о которой говорил президент РФ Владимир Путин, в мае или в сентябре. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает ТАСС.

«Конечно же, еще мы будем говорить о том, когда можно было бы провести такого рода мероприятие: или же накануне майской обзорной конференции по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия. — Ред.), или же накануне, или во время празднования 75-летия основания Организации Объединенных Наций. Однако считаю, что реализация такой инициативы была бы очень полезна для международного мира и безопасности», — сказал посол.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в пятницу также прокомментировал инициативу президента, назвав ее обоснованной.

«Своевременно и важно предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН. Действительно, пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации, за глобальную стабильность и мир на земле. Нужно всячески противодействовать попыткам этот мир подорвать. Ведь множество локальных военных конфликтов однажды могут перерасти в большую войну», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал пятерку основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.

По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.