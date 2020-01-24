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Фургон насмерть сбил мужчину в Волгограде

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В Красноармейском районе Волгограда фургон сбил пешехода на улице Плеханова. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла утром в пятницу, 24 января, напротив дома № 23 по улице Плеханова. По предварительной информации, 50-летний водитель Ford Transit допустил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части между полосами встречного движения, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ночь на 20 января на Ставрополье водитель легковушки уснул и сбил трех человек, которые ремонтировали на обочине дороги автобус. Один из пешеходов скончался на месте, второй умер в больнице. Третий пешеход и водитель легковушки получили травмы.

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