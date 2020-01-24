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СК начал проверку по факту издевательств над детьми в детском саду в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следователи начали проверку по факту «недозволенных методов воспитания» сотрудниками детского сада в «новой Москве», где воспитательница запирала детей в темной уборной. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 января, сообщении на сайте главного следственного управления СК России по Москве.

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«По данным следствия, воспитательница одного из детских садов в «новой Москве» применила к воспитаннику физическую силу и заперла его в туалетной комнате. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

Как отмечает СК, в данное время следователи опрашивают руководство и сотрудников детского сада. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне сообщалось, что воспитательницу элитного московского детского сада заподозрили в издевательствах над воспитанниками. ЧП произошло в дошкольном учреждении Bumblebee под Троицком. Тревогу забила мать одного из детей. По ее словам, ребенок пожаловался ей, что его силой затолкали в туалет и оставили там без света. После случившегося у ребенка появились запинки в речи и сильное заикание.

Женщина потребовала у администрации детского сада показать записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как дошкольников запирают в темной уборной.

В связи со случившемся родители начали активно переводить своих детей в другие учреждения, некоторым детям потребовалась помощь психолога. В администрации сада пообещали оштрафовать воспитательницу, позволившую себе так обращаться с детьми. Детское учреждение имеет безупречный внешний вид, месяц пребывания в саду обходится матери пострадавшего ребенка в 100 тыс. рублей.

Руководство детского сада отрицает свою причастность к произошедшему и выступает со встречными обвинениями в адрес матери, якобы та оказывает на них давление.

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