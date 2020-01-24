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Жители села на Ставрополье получат 2 млн рублей компенсации после вспышки АЧС

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В Ставропольском крае жителям села Покойное направят 2,1 млн рублей в качестве компенсации после уничтожения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы. Соответствующая информация следует из распоряжения правительства края.

За каждого поросенка сельчане получат по 2633 рубля, за взрослое животное — по 102 рубля за 1 кг живого веса. Всего на выплаты направят свыше 2,1 млн рублей, пишет NewsTracker.

Уровень смерти животных от вируса африканской чумы свиней может составлять 100%. В 2019 году сразу в нескольких районах Приморья из-за него был введен режим ЧС, а в Амурской области ликвидировали около 7 тыс. голов свиней. Специальная комиссия изымала продукцию свиноводства, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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