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Показатель младенческой смертности вырос в Башкортостане

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В Башкортостане в 2019 году вырос показатель младенческой смертности. Каждый пятый случай вызван придавливанием ребенка во сне или во время кормления.

По данным минздрава, за 11 месяцев младенческая смертность выросла на 18% и составила 5,9 промилле. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». В частности, на 34% увеличилось количество летальных случаев на дому.

При этом в ведомстве отмечают, что есть территории, где не зафиксировано ни одной младенческой смерти. Это Чекмагушевский, Куюргазинский, Бакалинский, Белокатайский и Караидельский районы.

При этом отмечается, что в начале 2020 года наблюдается улучшение статистики. Глава республики Радий Хабиров подметил, что смертность среди младенцев является единственным показателем здравоохранения, в котором пока не добились существенного успеха.

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