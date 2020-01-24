Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге

Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге. Сотрудники учреждения успели поймать его и задержать, сообщает РЕН ТВ 24 января.

Инцидент произошел в детском садике №253 на улице Прибалтийской, 27. На кадрах видно, что на территории за забором находится мужчина в шортах, его пытаются удержать и скрутить несколько мужчин. Группа детей в это время находится поодаль. Некоторые малыши продолжают игру в снежки, кто-то наблюдает за происходящим.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе управления образования Екатеринбурга. Там рассказали сайту kp.ru, что охранник садика сразу нажал тревожную кнопку, как только увидел перелезающего через забор мужчину. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что мужчину забрала карета скорой помощи и доставила в специализированное медицинское учреждение.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее в январе воспитательницу элитного детского сада в Москве заподозрили в издевательствах над воспитанниками. Тревогу забила мама одного из воспитанников после рассказа ребенка, что его силой затолкали в туалет и оставили там без света. В результате у малыша развилось сильное заикание.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что дошкольников действительно запирали в темной уборной.