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Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты

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Фото: соцсети
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В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел утром 24 января на Бауманской улице. Водитель грузовика поставил ее под окнами транспортной компании, в которой работал, поперек проезжей части, перекрыв движение автомобилей и трамваев. Таким образом мужчина потребовал выплатить ему долги по заработной плате отмечает телеканал «360».

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Видеозапись происшествия появилась в Сети. По словам пользователей, нарушителем ПДД является многодетный отец семейства. Как рассказал мужчина, у него семеро детей и кормить их нечем, пишет «Газета.ру».

На данный момент движение на Бауманской улице восстановлено. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проверит работодателя водителя фуры, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«В настоящее время установлено, что работодатель ООО «Транспортные технологии» зарегистрирован в Ростовской области. Инициируется проверка инспекцией труда», — заявили в пресс-службе ведомства.

Столичные следователи также начали проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

По предварительным данным, на мужчину составили протокол по статье «Умышленное создание помех в дорожном движении» — по ней водителя могут оштрафовать на 300 тыс. рублей.

5 января сообщалось, что большинство работодателей в России запланировали пересмотреть уровень заработной платы работникам в 2020 году. По словам специалистов, медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и +7% — в компаниях с иностранным капиталом.

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