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Больницы Коми принимают меры против коронавируса из Китая

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В медицинских учреждениях Республики Коми принимают меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции, которая появилась в китайском городе Ухань. Врачам поставлена задача собирать анамнез по факту посещения пациентами Китайской Народной Республики.

По данным ИА «Комиинформ», медики будут расспрашивать пациентов, которые обратились с симптомами ОРВИ, по поводу контактов с гражданами Китая. Помимо посещения страны, внимание будет уделяться контактам в общественных местах и транспорте. Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин уточнил, что внимание к каждому факту контактирования поможет предотвратить распространение опасного вируса.

По последним данным, количество зафиксированных в Китае случаев заражения новым типом коронавируса увеличилось до 849 человек. При этом число погибших возросло до 26. Летальный исход от нового типа пневмонии зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР.

Первые факты заболевания были выявлены 31 декабря, большинство случаев заражения зафиксировано в городе Ухань.

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