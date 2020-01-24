Дело возбудили по факту смерти больного диабетом мужчины в Карелии

В Карелии следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего мужчины, больного диабетом. Предполагается, что ему несвоевременно оказали медицинскую помощь.

Сообщение о необходимости оказания медицинской помощи пожилому мужчине поступило в больницу в Медвежьегорском районе 12 января. По версии следствия, бригада скорой помощи не была направлена к месту жительства пенсионера. Об этом сообщает ИА «Карелinform». После этого мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

Тем временем в региональном минздраве опровергли информацию о том, что мужчина был лишен медицинской помощи. В ведомстве уточнили, что медик осматривал пациента уже через час после вызова.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уголовное дело возбуждено по факту халатности при назначении лекарств семье с редким генетическим заболеванием Фабри. Первый врачебный консилиум назначил родственникам заместительную терапию дорогим препаратом, который входит в перечень жизненно необходимых. Однако следующий консилиум не подтвердил болезнь, в результате назначение препарата было отменено. 52-летний мужчина умер, 12-летний мальчик находится в предынсультном состоянии.