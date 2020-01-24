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В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме. Об этом 24 января сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следователи и краевая прокуратура начали проверку после рассказа местного общественника Евгения Федорова о семье, которая живет в аварийном районе в Ингодинском районе города. Оперативники установили, что 37-летний мужчина жил там с четырьмя детьми: мальчиками 6, 10 и 12 лет, а также 5-летней девочкой.

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В СК отметили, что дети жили в антисанитарных условиях, почти не имели зимней одежды и еды, не посещали детский сад и школу, пишет телеканал «Звезда». Кроме того, в доме отсутствовали средства гигиены, электричество и отопление. Как пишет «Федеральное агентство новостей», согревались дети возле костра.

Следствие установило, что отец детей находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В управлении ФСИН по региону рассказали, что в начале 2018 года мужчина был судим за хранение наркотиков и приговорен к исправительным работам. Суд назначил ему 320 часов, но отработал он лишь 104.

Мужчину задержали в пятницу, 24 января, и поместили в следственный изолятор. Дети находятся в социально-реабилитационном учреждении, где им окажут медицинскую, материальную и психологическую помощь.

Возбуждено уголовное дело о халатности. По мнению следователей, нарушение прав детей могло произойти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов опеки и профилактики. Их действиям будет дана оценка. Также правоохранители хотят выяснить, как семья оказалась в таких условиях, отмечает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ру», органы опеки оказывали помощь семье, но потребовали, чтобы мужчина официально трудоустроился. В противном случае детей могли забрать. Мужчина рассказал, что мать детей ушла в запой и бросила семью. Ее тоже ищет полиция.

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