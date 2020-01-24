Впервые на сцене Государственного Кремлевского Дворца отпразднуют Сагаалган

Впервые в истории 25 и 26 февраля жители и гости российской столицы получат уникальную возможность стать очевидцами встречи Нового года по Восточному календарю — года белой Мыши под знаком стихии металла в Кремлевском дворце. Красивым «белоснежным» словом «Сагаалган – Белый месяц» называют Восточный Новый год в Республике Бурятия, которая в России является центром буддизма.

«Сагаалган – Белый месяц» — один из самых любимых и почитаемых в Бурятии праздников. Хозяйка 2020 года – Белая металлическая Мышь – откроет новый двенадцатилетний цикл, новую эпоху по Восточному лунному календарю. Считается, что принятие серьезных решений в этот пограничный период повлияет на последующие 12 лет.

В основу концепции мероприятия положено учение буддизма о пяти стихиях. Вода, дерево, огонь, земля, металл, – каждая из них метафорически олицетворяет социально-экономический потенциал республики: озеро Байкал, природу, людей, богатство недр и промышленность.

Грандиозное мультимедийное шоу в Кремлевском дворце будет сочетать лучшие образцы самобытной бурятской культуры, включающей достижения не только народных, но и профессиональных коллективов и солистов. На сцену выйдут Государственный бурятский академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Цыденжапова, Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал», Государственный цирк Республики Бурятия, Театр народной музыки и танца «Забава», Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», звезды бурятской эстрады и другие исполнители. Кроме этого, в концерте примут участие мастера искусств из Калмыкии и Тывы; гостями праздника станут представители многонациональной буддийской общественности России: этнические калмыки, тувинцы, буряты из Забайкальского края и Иркутской области.

Во время проведения Сагаалгана в Кремле будут проходить выставки Национального музея Республики Бурятия, которые расскажут об обычаях, верованиях, культуре и быте бурятского народа. Здесь же можно будет познакомиться с выдающимися произведениями известных всему миру Даши Намдакова, Зоригто Доржиева, Жигжита Баясхаланова, а также талантливыми работами молодых бурятских художников.

Помимо выставок и концертной программы, гости мероприятия в Кремле смогут получить консультации специалистов Центра Восточной медицины, а также составить индивидуальный астрологический прогноз на предстоящий год.

Для зрителей и гостей праздника организаторы проведут уникальную акцию — розыгрыш сертификата «Путешествие на двоих по Бурятии с посещением озера Байкал».

Восточный Новый год по лунному календарю проводится не только в Бурятии. В России этот праздник широко отмечается в Калмыкии, Туве, отдельных районах Забайкальского края и Иркутской области.

Праздник Сагаалган – это не просто торжество, это целый комплекс сакральных ритуалов, несущих очищение и обновление. В течение целого месяца в буддийских дацанах проходят молебны и обряды; родственники и друзья навещают друг друга, общаются, дарят подарки.