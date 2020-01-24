Набережную канала Грибоедова в Петербурге разберут ради капремонта

В Санкт-Петербурге капитальный ремонт набережной канала Грибоедова, начавшийся в октябре прошлого года, продлится до октября 2021 года. Об этом журналистам рассказал зампредседателя Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексей Гончаров.

Как сообщает телеканал «78», ремонт проходит от дома № 131 до Могилёвского моста (правый берег). Протяженность ремонтируемого участка составляет 280 м, а общая площадь работ — 5,2 тыс. кв. м.

Существующую стенку набережной полностью разберут для устройства новой конструкции стенки. Взамен частично разобранной кладки будет устроена железобетонная подпорная стенка. Сохранившуюся кладку укрепят цементом.

Кроме того, специалисты проведут очистку фасада и реставрацию перил, а также устранят повреждения гранитной облицовки и тротуарных плит.

Канал Грибоедова вместе со всеми набережными и мостами включен в список объектов культурного наследия федерального значения. Все работы проводятся под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).