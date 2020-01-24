Набор в команду матросов-спасателей объявили в Моршанске

В Моршанске Тамбовской области объявили набор в команду матросов-спасателей. Они будут работать на реке Цна в пляжный сезон, который откроется 1 июня и завершится 31 августа.

Кандидат должен быть совершеннолетним, уметь хорошо плавать, нырять в длину и быть профпригодным по состоянию здоровья. Желающим предлагают обратиться в городской отдел по делам ГО и ЧС.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», до начала пляжного сезона матросы пройдут профессиональное обучение в пожарно-спасательном центре.

Ранее сообщалось о решении властей Тамбовской области провести на реке Цна экологическую реабилитацию. Работы начнутся в 2022 году, до 2024 года специалисты должны расчистить реку на участке от поселка Бокино до Тамбова.