Житель Мурманской области пытался обжаловать штраф с поддельными правами

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного водительского удостоверения. Правонарушение было выявлено, когда 19-летний житель Колы пришел в ГИБДД для обжалования штрафа.

Молодой человек обнаружил, что ему выписан штраф за нарушение ПДД в размере 250 рублей, на сайте госуслуг. Парень был не согласен с наказанием и пришел в ГИБДД Кольского района для обжалования. Инспектор попросил предъявить водительское удостоверение. Проверка по базе данных показала, что документ является поддельным. Оригинал принадлежит жителю Татарстана, сообщает ИА «Би-порт».

Молодой человек пояснил, что он три раза пытался сдать экзамен на получение прав. В итоге он решил купить документ через интернет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».