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Взрыв произошел в здании в Хьюстоне

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Фото: REUTERS/Houston Police Department
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Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона в штате Техас, США. Об этом в пятницу, 24 января, сообщается в Twitter полиции города.

«Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе происшествия», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

По данным портала Click2Houston, взрыв выбил окна и двери в здании. Причины выясняются.

О пострадавших информации нет.

2 января в Твери произошел взрыв газа в многоквартирном доме № 19 по бульвару Гусева. Пострадали два человека, один из них получил ожог 90% тела. Жильцов подъезда дома эвакуировали, временно разместили в здании местной школы и обеспечили горячим питанием. Известно, что после взрыва по дому пошла трещина, состояние здания оценят эксперты.

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