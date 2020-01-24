Взрыв произошел в здании в Хьюстоне
Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона в штате Техас, США. Об этом в пятницу, 24 января, сообщается в Twitter полиции города.
«Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе происшествия», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
По данным портала Click2Houston, взрыв выбил окна и двери в здании. Причины выясняются.
О пострадавших информации нет.
2 января в Твери произошел взрыв газа в многоквартирном доме № 19 по бульвару Гусева. Пострадали два человека, один из них получил ожог 90% тела. Жильцов подъезда дома эвакуировали, временно разместили в здании местной школы и обеспечили горячим питанием. Известно, что после взрыва по дому пошла трещина, состояние здания оценят эксперты.