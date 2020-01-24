Женщину спасли из загоревшегося дома в Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном доме в деревне Красницы. Удалось спасти хозяйку жилища, она была передана медикам.

Как сообщили телеканалу «78» в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас», информация о возгорании поступила утром 24 января. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади.

Пожарные вывели из горящего строения хозяйку дома. У женщины наблюдались признаки отравления угарным газом, ее передали медикам.

Имелась опасность взрыва газового баллона внутри, а также возгорания соседнего дома, который находился в 5 м. Их удалось предотвратить. В тушении были задействованы три спецмашины от двух пожарных частей.

22 января один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газового баллона в горящей теплице в подмосковном Серпухове. Возгорание тушили 39 человек и 13 единиц техники.