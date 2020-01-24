Молитвенная комната появилась в управлении брянской полиции

В Брянске в здании регионального управления МВД благоустроили молитвенную комнату. Ее торжественное открытие состоялось 24 января.

Первый молебен в специальном помещении провел заведующий отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии иерей Михаил Агешин.

Как рассказали NASHBRYANSK.RU в пресс-службе УМВД, комната предназначена «для духовного и морального воспитания сотрудников органов внутренних дел».

В ведомстве утверждают, что любой страж порядка может прийти в эту комнату в свободное от службы время, помолиться, поставить свечку и поговорить со священником.