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Жилищные сертификаты получат 365 семей в Пензенской области

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Фото: ТАСС/YAY
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В Пензенской области в 2020 году по поручению губернатора Ивана Белозерцева расширили условия получения жилищного сертификата молодым семьям. Их получат 365 семей.

Как сообщает пресс-центр правительства области, сертификаты номиналом 328 тыс. рублей предоставляют в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». На эти цели направлены 120 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Средства можно потратить на покупку жилья у юридического лица, строительство дома, погашение кредита на первичном рынке, оплату паевых взносов ЖСК на первичном рынке, уплату цены договора участия в долевом строительстве. С 1 января 2020 года сертификат можно направить на оплату процентов по ипотеке.

Выдача сертификатов стартовала 22 января. На их получение имеют право граждане России, которые постоянно проживают на территории Пензенской области и состоят в браке. Возраст супругов на момент подачи заявления не должен превышать 28 лет, а первый ребенок должен быть рожден в первый год супружества. Кроме того, на одного члена семьи должно приходиться менее 10 кв. м жилья.

20 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение создать в родильных домах консультационные комнаты, в которых новоиспеченным родителям будут рассказывать о мерах поддержки семей с детьми.

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