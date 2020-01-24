Прямой эфир

Естественная убыль населения выросла на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области в два раза вырос показатель естественной убыли населения. По данным за январь-ноябрь прошлого года он составил 334 человека, за аналогичный период 2018-го было 142 человека, информирует Сахалинстат.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено только в четырех муниципальных образованиях: Южно-Сахалинск, Курильский городской округ, Северо-Курильский городской округ и Южно-Курильский городской округ, сообщает ИА SakhalinMedia.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по региону, за январь–ноябрь 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 18 515 человек, из которых 52,9% — на постоянное место жительства. Выбыло 19 315 человек.

Население России к 2036 году может составить 134–150 млн человек к 2036 году по сравнению со 146,7 млн человек в 2020 году. Это следует из прогноза Росстата, сообщалось 27 декабря. В период с 2022 по 2028 год будут сильно ощущаться последствия «демографической ямы» 40-х, 80-х и 90-х годов XX века.

Естественная убыль населения РФ с января по октябрь 2019 года составила 259,6 тыс. человек, по итогам года она станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меньше, да не лучше: разрушит ли демографический кризис экономику
Население неизбежно будет сокращаться во всех странах. Сможет ли современная экономическая модель выстоять?
Голикова рассказала о естественном приросте населения лишь в 20% регионов РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020