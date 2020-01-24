Естественная убыль населения выросла на Сахалине

В Сахалинской области в два раза вырос показатель естественной убыли населения. По данным за январь-ноябрь прошлого года он составил 334 человека, за аналогичный период 2018-го было 142 человека, информирует Сахалинстат.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено только в четырех муниципальных образованиях: Южно-Сахалинск, Курильский городской округ, Северо-Курильский городской округ и Южно-Курильский городской округ, сообщает ИА SakhalinMedia.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по региону, за январь–ноябрь 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 18 515 человек, из которых 52,9% — на постоянное место жительства. Выбыло 19 315 человек.

Население России к 2036 году может составить 134–150 млн человек к 2036 году по сравнению со 146,7 млн человек в 2020 году. Это следует из прогноза Росстата, сообщалось 27 декабря. В период с 2022 по 2028 год будут сильно ощущаться последствия «демографической ямы» 40-х, 80-х и 90-х годов XX века.

Естественная убыль населения РФ с января по октябрь 2019 года составила 259,6 тыс. человек, по итогам года она станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году.