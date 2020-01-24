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Граффити о буднях спасателей создадут в Астрахани

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В Астрахани создадут граффити о буднях местных спасателей. Работы посвятят 30-летию, которое в 2020 году отмечает МЧС России. К волонтерам с готовыми эскизами и просьбой помочь преобразить несколько объектов обратились представители ведомства.

Тема всех будущих рисунков — безопасность и спасение жизней. Пока не уточняется, на каких именно объектах появятся граффити, посвященные спасательной службе, пишет «Астрахань-24».

В городской администрации уверены, что уличные рисунки заодно помогают бороться и с рекламой запрещенных продуктов.

В 2019 году активисты закрасили более 12 тыс. надписей, которые вандалы нанесли на фасады зданий. С начала года таких надписей уже 160.

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