Водителя будут судить за гибель двухлетней девочки в ДТП в Крыму

В Крыму в суд передано уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП под Джанкоем. В результате аварии погибла двухлетняя девочка.

ДТП произошло в ноябре 2019 года. Житель села Ястребцы, находясь в состоянии опьянения, сел за руль и поехал за картошкой. В салоне с ним находились мужчина и женщина с двухлетней девочкой на руках. На грунтовой дороге водитель превысил скорость, в результате машина съехала в кювет. Девочка вылетела из салона через лобовое стекло и получила смертельные травмы, сообщает ИА «Крыминформ».

Водитель и пассажиры оставили место ДТП. Позже выяснилось, что у мужчины, находившегося за рулем, нет прав на управление транспортным средством.

Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения передано в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.