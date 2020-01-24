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Врачей подозревают в халатности при лечении семьи в Нижегородской области

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Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту халатности при назначении лекарств семье с редким генетическим заболеванием. 52-летний мужчина умер, 12-летний мальчик находится в предынсультном состоянии.

Родственники в поселке Сосновское страдают генетическим заболеванием Фабри. У них не вырабатывается специальный фермент, отвечающий за вывод вредных продуктов жизнедеятельности. В результате в работе внутренних органов могут проходить сбои. 17 января скончался один из родственников. Кроме того, 12-летний мальчик и его мать находятся в предунсультном состоянии.

В 2016 году врачебный консилиум назначил семье пожизненную ферментно-заместительную терапию препаратом, который входит в перечень жизненно необходимых. Таким образом лекарства, которые обходятся в 800 тыс. рублей в месяц, выдавались семье бесплатно. Однако следующий консилиум не подтвердил болезнь, в результате назначение препарата было отменено. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

На данный момент родственники госпитализированы и получают лечение. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

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