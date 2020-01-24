Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

Бывший министр культуры Владимир Мединский и экс-министр экономического развития Максим Орешкин назначены помощниками президента России Владимира Путина. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Кремля в пятницу, 24 января.

Оба документа вступают в силу со дня подписания, 24 января.

Также 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя президентской администрации. Этот указ также вступает в силу в тот же день.

21 января Путин подписал указы о формировании нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Свои посты сохранили руководители 12 ведомств: глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, были представлены девять заместителей премьер-министра России. Также глава государства внес изменения в структуру федеральных органов. Так, Министерство Северного Кавказа (Минкавказ) упразднено, а его функции переданы Министерству экономического развития. Руководство Росимуществом передано от Министерства экономического развития Министерству финансов. Деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет напрямую руководить правительство.