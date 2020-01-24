Почти 3,4 тыс. подъездов отремонтируют в Башкортостане

В Башкирии в 2020 году планируют отремонтировать почти 3,4 тыс. подъездов в многоквартирных домах. Власти дополнили список работ с учетом опыта прошлых годов.

В перечень вошли ремонт перил входной группы, укладка плиточного покрытия на первом этаже, обшивка потолка, ремонт дверных откосов и другие виды работ. Также расширен модельный ряд внутриподъездных дверей. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ожидается также, что будет разработан порядок подготовки подъезда к ремонту. Он будет включать основные пункты для подрядной организации.

По словам координатора рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Жилье и городская среда» Елены Родиной, особое внимание уделят индексу удовлетворенности благоустройством. Показатель зависит не только от финального результата ремонта, но и от действий подрядчика во время ремонта. Анкетирование населения пройдет в разгар лета, а также в октябре и ноябре.