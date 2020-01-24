Число льготников по оплате ЖКХ вырастет в Хабаровском крае
В Хабаровском крае станет больше жителей, которым положена компенсация за услуги ЖКХ. Теперь в категорию льготников включили ветеранов боевых действий, чей доход меньше полуторакратной величины прожиточного минимума (22 992 рублей).
В министерстве социальной защиты населения региона пояснили, что критерий нуждаемости решили снизить по итогам встреч губернатора с гражданами. Малоимущие ветераны боевых действий получили право на компенсацию в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг, а также за пользование квартирным телефоном, радио и коллективной телевизионной антенной, сообщает ИА AmurMedia.
В общей сложности в Хабаровском крае социальную помощь получают 411 тыс. человек.