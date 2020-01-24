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На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря приземлению в сугроб. Об этом 24 января сообщили «РИА Новости» в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в поселке Излучинске в четверг, 23 января, пишет НСН. Одному из местных жителей удалось заснять момент, как женщина пролетела из окна 9 этажей, упала в сугроб, после чего встала и ушла.

«Девушка выжила, но получила ранения средней степени тяжести, ее направили в больницу», — сообщили в местном СК.

По мнению источника агентства в экстренных службах, пострадавшая выжила, потому что была одета в зимнюю одежду и приземлилась именно в снег, отмечает телеканал «360». Как сообщил телеканал «Мегаполис», 27-летнюю пострадавшую все же доставили в Нижневартовскую окружную больницу. Врачи не нашли у нее ни одного перелома, лишь диагностировали ушибы внутренних органов. Врачи оценивают состояние дамы как средней степени тяжести, уточняет сайт kp.ru. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

20 января сообщалось, что из окна дома в Оболенском переулке в центре Москве 19 января выпала женщина. По данным РЕН ТВ, погибшая являлась сотрудницей Минобороны. В момент инцидента в квартире находились две дочери и супруг погибшей.

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